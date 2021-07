Tragedia in montagna, muore escursionista di Portogruaro precipitando in un burrone

Un'altra tragedia in montagna. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 luglio, un escursionista 60enne di Portogruaro, Silvano Angelo Cotugno, è precipitato in un burrone sulle Pale di San Martino (Trentino Alto Adige) e ha perso la vita. L'incidente sarebbe avvenuto sotto al rifugio di Velo della Madonna. Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Trentino, il personale del Suem 118 e i carabinieri.

L'uomo sarebbe scivolato per circa una quarantina di metri lungo un canalone, mentre stava percorrendo in discesa il sentiero 713 che dal rifugio Velo della Madonna (gruppo Pale di San Martino) rientra a San Martino di Castrozza. Si trovava in compagnia di una comitiva di escursionisti, quando, poco sotto il rifugio, a una quota di circa 2.300 metri, probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduto lungo il pendio che costeggia il sentiero. Fatali le ferite riportate dall'uomo nella caduta. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15.45.

Il Tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero. Purtroppo per l'escursionista non c'era più nulla da fare e il medico ha dichiarato il decesso. L'elicottero ha elitrasportato in quota due operatori della stazione di San Martino di Castrozza per supportare l'equipaggio dell'elisoccorso nel recupero della salma. Dopo il nullaosta delle autorità, il corpo è stato elitrasportato a San Martino di Castrozza.