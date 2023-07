Tragico incidente la notte del Redentore: barchino urta una bricola, muore un giovane

Una tragedia nella notte del Redentore. La notte scorsa, dopo il tradizionale spettacolo pirotecnico, un barchino con a bordo due ragazze e un ragazzo alla guida ha urtato una bricola, uno dei pali in legno che segnalano i canali di navigazione. Il giovane è stato sbalzato in acqua e non è più risalito. Per recuperarlo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto già senza vita dall'acqua. Illese, invece, le due donne.

L’incidente è accaduto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Subito si sono portati sul posto i mezzi di soccorso, tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe e una moto d’acqua dei vigili del fuoco, oltre ai sommozzatori che erano di servizio alla manifestazione, avviando le ricerche. Dopo poco, il tragico epilogo. Sul fondo è stato individuato il corpo del giovane. Il personale medico del 118 ne ha poi accertato il decesso. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Notizia in aggiornamento