Operaio morto dopo la caduta da un'impalcatura

Un operaio è morto questa mattina dopo essere caduto da un'impalcatura in un'azienda agricola a Loncon, frazione di Annone Veneto. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, sulla quarantina, stava eseguendo dei lavori per conto di una ditta di condizionatori all'interno della Genagricola Spa, in via Monsignor Zovatto, nei pressi di una tenuta vitivinicola. Improvvisamente, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto dall'alto, sbattendo al suolo.

Una volta lanciato l'allarme è arrivata sul posto l'ambulanza del suem 118. Gli operatori sanitari, però, hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio, dovuto probabilmente ai traumi riportati nell'impatto.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri di San Stino di Livenza che, assieme ai tecnici dello Spisal (il servizio per la sicurezza sui luoghi di lavoro) stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle misure di sicurezza. L'indagine è coordinata dalla procura della repubblica di Pordenone.