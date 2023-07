Giuseppe Misitano, operaio morto dopo la caduta dal tetto. Nel 2018 stessa sorte al fratello

Giuseppe Misitano, 37 anni, è morto a dieci giorni dalla caduta dal tetto di un'azienda agricola di Gardigiano di Scorzè. Suo fratello Pasquale aveva avuto un infortunio mortale nel 2018, schiacciato da una lastra di cemento nel veronese. «Una famiglia, originaria della Calabria, falcidiata dall'insicurezza del lavoro qui nella nostra Regione - commentano Tiziana Basso (segretaria generale Cgil Veneto) e Silvana Fanelli (segreteria confederale Cgil Veneto) - Venerdì 28 luglio, mentre si apprendeva dell'ennesima morte sul lavoro in Veneto, venivano pubblicati i dati Inail sugli incidenti letali che hanno colpito il nostro tessuto produttivo nei primi sei mesi dell'anno».

Sono 42 i morti sul lavoro in Veneto da gennaio a giugno 2023, in leggerissima flessione rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie soprattutto alla riduzione degli incidenti mortali in itinere. «Una flessione che temiamo sarà compensata dal numero davvero impressionante di infortuni con esito letale che stanno costellando il mese di luglio - proseguono le sindacaliste - Le denunce di malattie professionali, invece, sono in crescita del 22,5%, passando da 2005 a 2457. Sono dati inaccettabili, che si confermano di anno in anno e che sembrano non destare nemmeno più sconcerto tra chi, a livello istituzionale e nelle associazioni di categoria, dovrebbe fare in modo che nessuno sia costretto a morire per guadagnarsi da vivere». È in scadenza il piano strategico sulla salute e sulla sicurezza sottoscritto con la Regione Veneto. «Un protocollo - argomentano - che non solo dobbiamo rinnovare, ma attuare con il massimo rigore, cosa che fin qui non è avvenuta con la determinazione e la costanza che servono. Non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci a questa situazione e, con i nostri responsabili della sicurezza aziendali e territoriali, con la nostra azione sindacale, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per interrompere questa autentica strage».