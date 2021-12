Tragedia al porto di Trieste: operaio morto schiacciato da una gru

Un operaio di 58 anni, Daniele Zacchetti, è morto al Porto Vecchio di Trieste, schiacciato da una gru. La tragedia si è verificata poco dopo le 10 di oggi, 17 dicembre, nella zona del molo III dell'antico scalo. Da una prima e sommaria ricostruzione - scrive TriestePrima - l'operaio stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru quando questo si è piegato in due, provocando il terribile incidente. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il medico legale.

Zacchetti, nato a Campolongo Maggiore, era impiegato come operaio specializzato per la Pasqual Zemiro, ditta di costruzioni di Mira che operava anche all'interno dell'antico scalo giuliano. L'azienda, contattata telefonicamente da TriestePrima, non ha voluto commentare. Fuori dall'entrata del Porto Vecchio si è formato un presidio di sindacalisti e lavoratori portuali, con rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Usb. In porto è stato proclamato lo sciopero a partire dalle 12.

La Cgil di Trieste ha commentato così la vicenda: «Questa inaccettabile tragedia riporta drammaticamente l’attenzione sul tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nelle attività gravose in rapporto all’età avanzata. Esprimiamo vicinanza, cordoglio e solidarietà in questo momento drammatico alla famiglia, ai colleghi e alle persone a lui vicine. Attendiamo l’esito del lavoro delle autorità competenti per le iniziative più opportune nel caso emergessero responsabilità. Le sigle sindacali confederali, dell’edilizia e dei trasporti richiederanno un incontro in prefettura con il coinvolgimento dell’Autorità portuale».