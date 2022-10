Scomparso da due giorni, 34enne trovato senza vita

Un uomo di 34 anni, M.Z., è stato trovato senza vita la mattina di lunedì 10 ottobre. Il suo corpo giaceva nei bagni del cimitero di Annone Veneto. Abitava nella frazione Belfiore di Pramaggiore, da due giorni non si avevano sue notizie e la madre lo stava cercando.

I carabinieri sono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini sulla vicenda. La procura ha aperto un fascicolo, in vista di un'autopsia sul corpo per accertare con esattezza le circostanze del decesso. Dalle informazioni emerse, comunque, l'ipotesi più probabile è che la causa sia un'assunzione di droghe in dosi letali.

Ulteriori analisi potranno far luce sul tipo di sostanze assunte. Non è escluso che gli accertamenti degli investigatori si concentreranno anche su altri elementi, come l'analisi del cellulare per cercare di risalire ai contatti recenti dell'uomo.