È morto Paolo Marangon

In stato di morte cerebrale da sabato sera non ce l'ha fatta Paolo Marangon. Le macchine sono state staccate ed è stato dichiarato morto il pensionato colpito in via Alga mentre usciva dall'abitazione dell'amica Daniela per uscire a mangiare una pizza. Colpito da un 26enne, André Morana, residente nella palazzina di fronte al civico 16, è finito a terra sbattendo il capo e non si è più ripreso.

Trasferito all'Angelo senza speranze ha perso la vita per un'aggressione per motivi futili, poiché avrebbe urtato inavvertitamente Morana, che si trovava proprio tra i due ingressi, passando, e il 26enne lo avrebbe rincorso pretendendo le sue scuse e infine colpendolo al volto. Cadendo a terra Paolo Marangon non si è più ripreso. Non si è più mosso ed è rimasto incosciente. Con la sua morte il fascicolo a carico di Morana, non ancora fermato, si aggrava passando dalle lesioni gravi all'omicidio preterintenzionale. Una vicenda che pesa come un macigno nella città in lutto e su quella palazzina al civico 16 di via Alga dove alle condizioni precarie di sopravvivenza delle famiglie si aggiungono fatti di micro criminalità e spaccio. E da ultimo la morte di un uomo.