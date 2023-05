È morto Paolo Portoghesi, per dieci anni presidente della Biennale di Venezia

Si è spento martedì mattina a 92 anni, nella sua casa di Calcata (Roma), l'architetto Paolo Portoghesi. Nel corso della sua lunga carriera professionale, dedicata alla progettazione, al lavoro storico critico e all'insegnamento, ha rivestito per dieci anni, dal 1983 al 1993, l'incarico di presidente della Biennale di Venezia.

Precedentemente, dal 1979, sempre per la fondazione lagunare, ha diretto il settore architettura sotto la presidenza di Giuseppe Galasso, organizzando la prima Biennale di Architettura. Nell'occasione, assoluta protagonista fu l'installazione "Strada Novissima", divenuta poi manifesto italiano dell'architettura post-moderna: venti architetti di fama internazionale furono chiamati a disegnare venti facciate contigue, ciascuna di 7 metri di larghezza e altezze varie tra i 7,20 e i 9,50 metri.

«Con Paolo Portoghesi l'Italia perde un impareggiabile maestro dell’architettura postmoderna - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -. La sua arte, le sue intuizioni, il suo genio, rimarranno per sempre nel patrimonio di un’arte come l’architettura, vissuta e praticata non solo per creare il bello, ma anche per realizzare opere dalle caratteristiche peculiari e uniche. Alla sua famiglia, al mondo dell’arte architettonica e a tutti coloro che l’hanno conosciuto e stimato rivolgo il mio più profondo cordoglio».