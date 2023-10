Si sente male al parcheggio del Casinò, si accascia e perde la vita

L'allarme è scattato domenica sera, quando alcuni clienti del Casinò di Ca' Noghera si sono accorti al parcheggio che un uomo era accasciato all'interno della sua macchina e non dava segni di vita. Era sicuramente arrivato per entrare nella sala da gioco, ma poi colto da un malore improvviso non ha fatto probabilmente in tempo neppure a scendere dall'auto per incamminarsi verso l'ingresso del Casinò.

A soccorrere l'uomo, un 68enne di Tezze sul Brenta, Claudio Vanzetto, è intervenuto il Suem chiamato dai passanti. Le sue condizioni non hanno permesso agli operatori sanitari di tentare alcuna manovra per salvarlo: era ormai tardi. Confermato il decesso dal medico, la volante del 113 di Venezia è arrivata sul posto. Arresto cardiaco il motivo della scomparsa, forse provocato da un infarto e quindi da cause naturali che, in assenza di altri segni che potessero far pensare a ragioni diverse per la morte, hanno portato l'Autorità a restituire la salma alla famiglia.

