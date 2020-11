Addio a Patrizio Sarto, professore morto a 47 anni

È morto all'età di 47 anni Patrizio Sarto, di Campolongo Maggiore. Era stato colpito da Covid-19 e da alcune settimane era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo. Le cure, purtroppo, non sono bastate e le sue condizioni si sono aggravate progressivamente, fino al decesso avvenuto domenica.

Sarto - come riportano i quotidiani locali - era insegnante di matematica e scienze alla scuola primaria di Legnaro (Padova) ed era un grande appassionato di montagna e di escursioni all'aria aperta. Viveva con il fratello Giampietro. In queste ore, sia a Campolongo che a Legnaro, tante persone stanno esprimendo la propria vicinanza alla famiglia.

Una perdita dolorosa anche per i suoi studenti, a cui Patrizio Sarto insegnava con impegno e dedizione: era stato docente precario per lungo tempo, lavorando anche nelle scuole medie di Sant’Angelo di Piove, Vigonza, Saonara e Polverara. Aveva ottenuto la cattedra un paio di anni fa e si dedicava al suo mestiere con grande passione. La notizia della morte è giunta inaspettata: era giovane e non risultava che avesse avuto altre malattie in precedenza. I funerali si celebreranno venerdì mattina nella chiesa parrocchiale di Campolongo Maggiore.