Muore a 41 anni per una peritonite

È morto a 41 anni per le complicazioni di una peritonite. Giampaolo Vianello, un uomo solare, scherzoso, pieno di vita. I medici dell'ospedale di San Donà, dov'era arrivato qualche giorno prima, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. È stato ricoverato nel fine settimana dopo che si era presentato al Pronto soccorso perché aveva dei dolori. Trasferito quasi subito in Rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate e martedì il suo cuore ha smesso di battere. Era sempre allegro Giampaolo Vianello, mai un'ombra o un'espressione cupa sul suo volto. Sapeva ridere a far ridere. I colleghi lo hanno visto l'ultima volta venerdì, alla Busanel srl, dove Giampaolo lavorava come autotrasportatore da 18 anni.

«Giampaolo aveva fatto due settimane di ferie e poi era tornato a fine settembre - ricordano i colleghi - Sappiamo che doveva fare una serie di controlli, ma nessuno poteva immaginare un simile dramma. Siamo sotto choc». Originario di Jesolo, come la sua famiglia, Giampaolo Vianello da una decina d'anni era andato a vivere con la compagna Beatrice al Lido. Grande amico del sindaco Christofer De Zotti, ha tifato per lui durante la campagna elettorale che lo ha portato alla vittoria a giugno scorso. Amareggiato il primo cittadino si è stretto al dolore dei parenti e di quanti gli hanno voluto bene. «Spiritoso e solare, Giampaolo era una persona buona. Ci uniamo al dolore della famiglia e della compagna. Abbiamo perso un amico e un bravo cittadino». Molto attaccato alla sua Beatrice, Giampaolo condivideva tutto con lei, al di fuori dei rispettivi impegni di lavoro. Spesso partivano, andavano a visitare qualche città o a fare qualche gita, oppure nella loro casa si prendevano cura dei loro amici a 4 zampe e accoglievano gli amici, nell'attesa dell'arrivo di un figlio. «Giampaolo voleva tanto diventare papà - ricorda una collega - Non l'ha detto tante volte ma si capiva». Giampaolo Vianello lascia i genitori, mamma Cristina e papà Arduino, la sorella Barbara e la compagna Beatrice, i parenti e gli amici. I funerali sono sabato alle 10 nella chiesa dei Santi Liberale e Mauro, in piazza Milano a Jesolo.