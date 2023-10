Addio a Piercarlo D'Amato: «Ha fatto suonare la nostra città»

È morto a 70 anni Piercarlo D'Amato, musicista e compositore di Mestre che ha lasciato un segno profondo nella scena musicale locale, e non solo. Si è spento al termine di una breve malattia, assistito fino alla fine dall'amata moglie Susanna. Per decenni aveva profuso impegno e passione nella sua attività, tanto che gli amici ricordano D'Amato come colui che «ha fatto suonare la nostra città».

Stretto collaboratore di Lucio Quarantotto, assieme al quale aveva scritto i brani di diversi album, D'Amato è stato un musicista a tutto tondo: cantava e suonava la chitarrista, era compositore, produttore e arrangiatore. «Era un catalizzatore di energie musicali e artistiche - racconta Chiara Bonato, facendosi portavoce dell'affetto della cerchia di amici più stretti -. È stato un punto di riferimento già a partire dagli anni '80, quando tanti musicisti sono passati nel suo studio di registrazione "Diamine", alla Gazzera: tra gli altri Raf, Rossana Casale, Sandy Marton. È stato autore di tantissime produzioni e fu lui a scoprire Elisa: ascoltò la sua prima registrazione, ne rimase impressionato e la fece conoscere a Caterina Caselli, che poi la lanciò verso il successo».

È stato anche un cosmopolita e viaggiatore: amava l'Oriente e fin da giovane aveva iniziato a recarsi periodicamente in India, dove aveva stretto nuove amicizie. Chi lo conosceva ne ricorda l'energia, l'entusiasmo, la capacità di creare relazioni e collaborazioni. Sempre all'insegna della musica e, sottolineano gli amici, «sempre in modo disinteressato: agiva senza l'idea di arricchirsi, solo con lo scopo di suonare e di far suonare gli altri».

Pochi mesi fa era stato tra i promotori dell'istituzione della Targa Lucio 48 in onore di Quarantotto, mancato nel 2012, per dare spazio ai talenti musicali del territorio: ora il gruppo di amici esprime il desiderio che il premio venga dedicato a entrambi gli artisti, Quarantotto e D'Amato: «Sarebbe il giusto riconoscimento per una persona speciale, che ha dedicato tutta la sua vita alla musica», spiega Chiara Bonato. Il funerale è in programma giovedì 12 ottobre, alle ore 15, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo.