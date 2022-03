È morto Pierluigi Beggiato, proprietario dell’Hotel Metropole di Venezia

È morto nella notte tra sabato e domenica Pierluigi Beggiato, proprietario dell’Hotel Metropole di Venezia. Discendente da una nota famiglia di albergatori veneziani - il padre Tiberio era proprietario dell’Hotel Concordia e tra i fondatori dell'Associazione veneziana albergatori - si formò in Austria e poi a Londra. Tornò quindi a Venezia, distinguendosi per un metodo lavorativo che sposò l'accoglienza con la ristorazione d’eccellenza.

Consigliere Ava fino al 1985, presidente dal 1986 al 1991 e membro del collegio dei probiviri della categoria dal 1992 al 2012, fu anche tra i fondatori di PromoVe, istituzione specializzata nella promozione e valorizzazione della città nel periodo invernale. Nel 1968, insieme alla moglie acquisì il Metropole, che lo fece entrare a pieno titolo nell'offerta ricettiva di lusso.

Beggiato in passato si fece sentire più volte su temi d'interesse cittadino, anche sulla tutela del fragile ecosistema lagunare e in materia di grandi navi da crociera, per le quali è arrivato a presentare un progetto di accoglienza alternativo per ridurre al minimo l'effetto delle onde nel Canal Grande. Lascia la moglie, Elisabeth Schaefer Beggiato, e la figlia Gloria. «È troppo grande il dolore. - commenta la figlia - Non si arriva mai abbastanza pronti a salutare una persona cara per sempre. Stiamo vivendo un momento difficile, consapevoli però che ci ha lasciati nella serenità di chi ha vissuto una vita piena, impegnata e appassionata. Ci ha consegnato tra le mani l’impegno di resistere e proteggere la nostra città, alla quale lui ha dato tanto».