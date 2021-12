È morto Pietro Tasinato, antiquario che ha dedicato la vita all'arte

È mancato a 63 anni Pietro Tasinato: fratello del presidente padovano di Federpreziosi Ascom, era il titolare di un negozio d’antiquariato a Venezia. Era reduce da un’operazione alle coronarie eseguita un paio di settimane fa e sembrava che tutto fosse andato per il meglio. Un malore se lo è portato via.

Una vita dedicata all’arte

Tasinato era il titolare del negozio "Antichi Splendori" in zona Rialto, una passione per l’arte che condivideva con il fratello Simone, titolare del negozio Passione Antiqua di Abano Terme. Lascia la moglie Angela, le figlie Giulia e Marta, il nipotino Diego e le sorelle Nicoletta ed Emanuela. «Avevamo iniziato assieme - così lo ricorda il fratello Simone - per poi intraprendere, tra alti e bassi ma sempre con la caparbietà che ha caratterizzato entrambi fin dal primo momento, strade comuni seppur in luoghi diversi. Purtroppo, la morte lo ha colto mentre stava per raggiungere il sogno che condivideva con la figlia Giulia: quello di trasferire il negozio in piazza San Marco». Il funerale si terrà martedì 21 dicembre alle 10 nella chiesa di Giarre.