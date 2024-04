È morto Plinio Danieli, architetto che ha contribuito a rinnovare Mestre

Si è spento nelle ore scorse, all'età di 85 anni, Plinio Danieli, architetto che ha avuto un ruolo di primo piano nello sviluppo urbanistico più recente di Mestre. Apprezzato professionista, è ricordato tra l'altro per essere stato tra i promotori dell'operazione che ha portato alla nascita del distretto di M9, il museo del Novecento. Tre anni fa, nel 2021, era morta la moglie di Danieli, la stilista veneziana Fiorella Mancini, a sua volta molto conosciuta negli ambienti della moda e dell'arte.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a nome dell’amministrazione comunale, esprime «le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Plinio Danieli. Plinio, che ho avuto modo di conoscere e stimare personalmente, si è distinto nel corso della sua carriera per l'impegno professionale e la sua capacità imprenditoriale dimostrata nei numerosi progetti realizzati anche nel nostro territorio. Ora potrà finalmente ricongiungersi con l’amata moglie Fiorella Mancini. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nei pensieri delle tantissime persone che gli hanno voluto bene e ne hanno apprezzato la laboriosità».

Veneziano, Danieli era nato nel 1939 ed ha vissuto assieme alla moglie nell'abitazione di Preganziol (Treviso). Nel corso della sua carriera ha collaborato allo sviluppo di una serie di importanti progetti immobiliari che, in particolare tra gli anni '90 e 2000, hanno cambiato il volto di Mestre: oltre alla riqualificazione del vecchio distretto militare da cui è nato il polo M9, si è occupato ad esempio del maestoso albergo Laguna Palace, uno dei primi grandi investimenti pensati alla fine degli anni ’90 nell'ambizioso piano di recupero della degradata zona di via Torino. È stato anche project manager della proposta (non realizzata) di trasformazione dell'edificio ex Telecom di via Carducci in albergo. Danieli lascia la figlia Benedetta. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.

Quanti hanno partecipato alla realizzazione di M9, assieme al personale del museo, «ricordano con affetto l’architetto Plinio Danieli e si stringono al dolore della figlia Benedetta. Tra i fondatori del progetto, l’architetto Danieli ha guidato l’intervento di rigenerazione urbana del centro di Mestre, ponendo le basi di un’opera che unisce qualità architettonica e riqualificazione urbanistica nel rispetto del contesto esistente. L’istituzione di un museo riveste un profondo significato simbolico per la comunità che lo ospita, lo frequenta e lo fa vivere. È una casa in cui apprendere e formare ai valori della cittadinanza. Se oggi, per molte e molti, M9 è una casa accogliente, lo si deve anche alla lungimiranza e perseveranza di Plinio Danieli».

Sotto: posa della prima pietra simbolica di M9, 11 giugno 2014. Da sinistra: Fabio Achilli, Gianpaolo Fortunati, Plinio Danieli, Marino Folin, Antonio Rigon, Guido Guerzoni (foto Alessandra Chemollo)