Scomparso Franco Basso, cordoglio della città e delle istituzioni

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno domenica in tarda mattinata. I famigliari di Franco Basso, presidente dell'Agenzia Europa Tourist Group Bibione, lo hanno trovato senza vita all'interno della sua azienda. Basso aveva 77 anni e aveva lavorato tutta la vita fino a creare con il supporto dei fratelli e dei collaboratori l'azienda immobiliare e di servizi nella località balneare del Comune di San Michele al Tagliamente, di cui era a capo. Ma era solo una delle opere che tra Bibione e Lignano portano il suo nome e hanno avuto il suo contributo per nascere e svilupparsi nell'ambito dell'accoglienza turistica e della ricettività. Imprenditore determinato, conosciuto e amato, negli ultimi aveva attraversato momenti duri per via della salute ma non si era arreso, riprendendosi e andando avanti. L'anno scorso un nuovo calo forse lo aveva reso più fragile. Ieri appena trovato il corpo i parenti hanno allertato i soccorsi e i carabinieri.

Basso era nella sua azienda e lì è rimasto decidendo liberamente e fino all'ultimo il suo destino. Lascia i due fratelli, una figlia, i nipoti, tutti i collaboratori dagli operai ai manutentori, dagli impiegati ai responsabili della Europa Tourist, amici, conoscenti, i tanti che hanno lavorato con lui, quanti gli hanno voluto bene e lo hanno apprezzato come imprenditore, come presidente, come padre, nonno e come uomo.

Numerosi i messaggi di vicinanza e affetto. Così lo ha ricordato il presidente del Veneto, Luca Zaia. «L'impegno che ha messo nello sviluppo turistico di Bibione negli ultimi decenni ha fatto di Bibione una località balneare dalle capacità attrattive indiscusse a livello nazionale, grazie al lavoro senza sosta di imprenditori e operatori che, come lui, hanno saputo lavorare per valorizzarla - ha detto il governatore - Alla sua famiglia e ai collaboratori giunga la mia vicinanza e quella della Regione del Veneto».

«Sono particolarmente dispiaciuta e addolorata per l’improvvisa scomparsa dell’amico Franco Basso - le parole della deputata del Parlamento europeo, Rosanna conte - Con lui se ne va un imprenditore illuminato e intelligente che è stato pioniere del turismo di Bibione e del nostro territorio. Una grande perdita. A Giuliana, a Vanni e Angelo e a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze». «È stato una figura importante per lo sviluppo turistico bibionese e non solo e la sua è una perdita che lascia un grande vuoto nel mondo imprenditoriale. Alla figlia, ai fratelli e a tutti i suoi cari la mia vicinanza e le mie espressioni di profondo cordoglio», ha commentato il consigliere regionale Fabiano Barbisan.

«Perdiamo un grande personaggio che amava il Veneto orientale e la Riviera friulana e al quale non soltanto Bibione ma anche Lignano deve tanto - si legge nel messaggio di Carlo Morandini - La sua capacità di saper guardare lontano e la sua immaginazione visionaria da grande imprenditore aveva fatto sorgere dal nulla Bibione Thermae, inizialmente pensata a Lignano, sviluppare Marina Punta Faro e molto altro».