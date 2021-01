È morto Mario Ruggenini, tra i fondatori della facoltà di Lettere e Filosofia a Ca' Foscari

Si è spento questa mattina, all'età di 80 anni, Mario Ruggenini, professore emerito di Filosofia teoretica all'università Ca' Foscari di Venezia. È stato tra i fondatori della facoltà di Lettere e Filosofia dell'ateneo lagunare come parte del gruppo di ricerca legato al professor Emanuele Severino proveniente dalla Cattolica di Milano.

Per quattro decenni Ruggenini ha insegnato discipline filosofiche, prima Storia della filosofia contemporanea, poi Ermeneutica filosofica e infine Filosofia teoretica. La sua figura è stata significativa per la formazione di moltissimi studenti e studentesse, le sue lezioni animate da sincera passione filosofica sono ancora vive nella memoria di molti di loro. Altrettanto significativo è stato il suo contributo alla comunità accademica, per i diversi ruoli istituzionali rivestiti all’interno di Ca' Foscari.

È soprattutto come filosofo e come studioso che ha lasciato il segno nella comunità scientifica, non semplicemente nazionale. I suoi scritti da “I fenomeni e le parole” (1992) sino a “Il Dio assente” (1996) e “Dire la verità” (2006) hanno offerto un contributo originale all’interno della riflessione fenomenologica ed ermeneutico-filosofica.