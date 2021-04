È morto l'allenatore di pallavolo e insegnante di educazione fisica Renato Semenzato

È morto lunedì Renato Semenzato, storico allenatore del volley San Giorgio di Chirignago, insegnante di educazione fisica e docente nazionale Fipav. Nato a Mestre e residente a Spinea, nell'ultimo mezzo secolo ha attraversato il suo sport, la pallavolo, in tanti ruoli: prima come giocatore, poi come formatore e coach anche nei settori giovanili, dove è stato protagonista e riferimento per molti giovani allenatori. La Fipav di Venezia ha deciso di ricordare Semenzato osservando un minuto di silenzio prima di tutte le gare territoriali, da oggi e fino a domenica 18 aprile.

«Renato ha scritto una pagina bella e importante pagina nella storia della sua amatissima società e del volley veneziano, - lo ricorda la società Volley Pool Piave - che ora saranno sicuramente più poveri. Gli amici, i dirigenti, i tecnici e le atlete si stringono alla famiglia». Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalla New Volley Marcon: «La notizia è piombata come un macigno, Renato Semenzato è stato un vero amante della pallavolo, ci ha lasciato, il covid ce l'ha portato via. Ciao Renato da tutti noi ovunque tu sia. Un forte e sentito abbraccio a tutta la famiglia».

Per molti anni coordinatore responsabile della formazione tecnica dei nuovi allenatori provinciali, Semenzato ha guidato rappresentative giovanili veneziane, ottenendo sempre prestigiosi risultati. Nella sua carriera è stato primo allenatore fin dalla nascita della Polisportiva Mogliano: «Resterà nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, - scrivono in un posti di cordoglio - amato e stimato per le sue qualità di uomo buono, disponibile, modesto, generoso e capace allenatore. Ha allenato per molti anni a Mogliano lasciando, con la sua presenza, un segno forte nel cuore di tutte le atlete che, da lui, hanno imparato a fare propri i sani principi dello sport».