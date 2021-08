Morto l’ex massaggiatore di calcio Renzo Longhin

Nella giornata di domenica è venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Lorenzo Longhin, da tutti conosciuto come “Renzo”. Storico meccanico e massaggiatore di diverse società sportive del veneziano negli anni ’90 nel campionato di Promozione (quali Miranese, Crea, Spinea e Gazzera), si è spento a 89 anni nel giorno del suo compleanno.

Proveniente da una famiglia di impresari edili, Renzo viene ricordato come un uomo umile, semplice e decisamente altruista, oltre che grande appassionato del mondo del pallone e della sua Juventus. Tra le sue passioni, poi, anche quella del ballo liscio in compagnia della moglie e la partecipazione a concerti e sagre di paese. Longhin lascia così nel dolore la moglie Rina, i figli Carlo, Roberta e Alessandro, i nipoti Mattia e Valentina e tanti amici ed ex colleghi. I funerali avranno luogo mercoledì alle ore 15.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Crea di Spinea. Per l’occasione la salma partirà dall’Ospedale di Mirano per poi proseguire per il crematorio di Spinea.

«Te ne sei andato il giorno del tuo stesso compleanno. A te piaceva così, caciarone, sempre in mezzo alla festa e alla baldoria. Mi hai trasmesso la passione per il calcio, portandomi ad allenare con le squadre in cui facevi il massaggiatore - lo ricorda il nipote Mattia - Mi hai insegnato a pescare, a prendermi ciò che volevo, a sporcarmi le mani e a non tirarmi mai indietro. Di certo da te ho preso la grinta, la determinazione e la voglia di divertirmi. Sei partito senza nulla e nessuno, senza né padre né madre, e guarda cos’hai fatto e che famiglia unita hai messo al mondo. Avrei tanto voluto mostrarti il mio futuro, ma sono certo che da lassù potrai vedere meglio e aiutarmi nei momenti di difficoltà. Ti porterò sempre nel mio cuore e ti prometto che un giorno faremo una grande festa, tutti insieme, come sempre. Ciao nonno Renzo».