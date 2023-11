È morto Roberto Magliocco, presidente dell'Ascom Venezia

È morto a 77 anni Roberto Magliocco, residente al Lido e molto noto come rappresentante dei commercianti veneziani. «Ha fatto la storia di Ascom Confcommercio Venezia e di questo non possiamo che essergli grati, ha dato tutto se stesso per la nostra associazione di categoria», ricorda il presidente della Confcommercio metropolitana Massimo Zanon. Il suo impegno civico e la sua dedizione negli incarichi che ha ricoperto, fino alla fine, «sono e resteranno un esempio da seguire», aggiunge Zanon.

Un messaggio di affetto arriva dal sindaco Luigi Brugnaro: «A nome di tutta la città e mio personale esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia per la scomparsa di Roberto Magliocco, cui mi legava un rapporto personale. Una persona che ha sempre testimoniato l’impegno e la passione a servizio della nostra comunità e con il quale abbiamo condiviso, tra le varie cose, la passione per la nautica». Lo definisce «un amico» anche l'assessore al commercio, Sebastiano Costalonga, «una spalla e un faro non solo per gli iscritti alla sua associazione, ma anche per tutti quelli che l'hanno conosciuto. Mi mancherà non solo il suo supporto nelle mie iniziative, ma soprattutto la sua lunga esperienza che fin da dall'inizio del mandato ha messo a mia disposizione. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene».