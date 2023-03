Lutto per Ruggero Lucchese, imprenditore e cavatore

Lutto nel mondo dei cavatori ma più in generale nell'imprenditoria trevigiana per l'improvvisa scomparsa, avvenuta sabato scorso, di Ruggero Lucchese, mancato all'età di 86 anni presso la casa di riposo Villa Belvedere dove si trovava ospite da tempo, sempre assistito dai suoi cari. Lo riporta TrevisoToday.

Lucchese, molto conosciuto in tutta la zona del Montebellunese (dove ha vissuto per più di quarant'anni), aveva gestito in passato, con il fratello Giannino, la "Prefabbricati Lucchese" di Caerano San Marco e con i figli Silvio ed Ezio la "Ghiaia e calcestruzzi Valle del Piave".

Il funerale, che si annuncia partecipatissimo, si svolgerà mercoledì 15 marzo alle 15 presso il Duomo di Montebelluna. Lucchese, oltre ai figli, lascia l'amata moglie Teresina, i nipoti Lucrezia, Angelica e Pier Silvio.

Lucchese era molto noto anche a Porto Santa Margherita di Caorle: è qui che dal 2010 aveva deciso di spostare i suoi interessi, trasferendovisi e lavorando con i figli fino al 2017, anno in cui aveva deciso di ritirarsi e lasciare le redini dell'azienda. «Siamo vicini alla famiglia Lucchese per la perdita improvvisa del caro Ruggero. Condoglianze a tutta la famiglia»: ha scritto sulla propria pagina Facebook l'Associazione Proprietari Porto Santa Margherita.