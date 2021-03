Malore durante l'allenamento, muore un runner di Portogruaro

Si è sentito male e si è accasciato al suolo perdendo la vita mentre si allenava. Per un runner 60enne di Portogruaro stamattina, domenica 21 marzo verso le 10.30, non c'è stato niente da fare.

Andava a passo veloce in via Guglielmo Colusso a San Michele al Tagliamento, durante una seduta di esercitazione. Forse il suo cuore non ha retto, forse è stato colto da un malore, probabilmente un infarto. In suo soccorso è intervenuto l'elisoccorso Suem decollato da Treviso, ma i sanitari non hanno fatto che confermarne la morte, rientrando quindi all'ospedale. Sul posto i carabinieri di Portogruaro che hanno consegnato la persona alla famiglia. Successivi accertamenti medici approfondiranno le cause e la dinamica dell'accaduto.