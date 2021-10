Oggi i funerali di Salvatore Livorno, morto di tumore a 52 anni

È morto a 52 anni Salvatore Livorno, residente a Dolo e per tanti anni impegnato come sindacalista in provincia di Padova. Pochi mesi fa era stato colpito da un tumore che non gli ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15.30, nella chiesa di San Bortolo di Monselice (Padova).

Salvatore lascia la moglie Barbara, la madre Annunziata e il padre Enrico. Molto conosciuto in Riviera del Brenta, lavorava in prefettura in qualità di funzionario, dopo una lunga militanza nel sindacato. Al suo attivo aveva anche due libri: "Bella monnezza" e "Fotti tutto"; il terzo, "Non farti prendere dalla notte", dovrebbe essere pubblicato postumo.

Livorno si occupava per la Uil della competenza sui lavoratori dello Stato, degli enti locali e della sanità. Nel 2001 diventa dipendente della Polstrada, prima di diventare membro delle Rsu della questura ed entrare a far parte della segreteria provinciale della Cgil, con l’incarico di seguire le problematiche dell’immigrazione e delle disabilità. Poi la Uil, dove si fa notare per le sue battaglie contro la violazione dei diritti sindacali in alcune aziende del territorio e negli enti pubblici.