È morto il campione di bodybuilding Sandro Brocca

La notizia è rimbalzata sui social network e i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi hanno cominciato a moltiplicarsi da ogni parte d'Italia. È morto per una malattia Sandro Brocca, campione di bodybuilding: residente a Marghera, la compagna Sabrina gestisce la palestra Big Gym di via Calabria a Asseggiano.

Morto il bodybuilder Sandro Brocca

«Oggi ero così felice - scrive un collega bodybuilder - poi mi è arrivata la mazzata micidiale della tua scomparsa improvvisa, amico di mille imprese e compagno di tantissime gare. Una terrificante perdita per tutti noi che ti conoscevamo come gentiluomo e persona umile come poche». New Generation Magazine, gruppo specializzato nella promozione del culturismo, lo ricorda come persone educata e sempre disponibile: «Di te ricorderò sempre la grande educazione, - scrive il responsabile - la simpatia e la disponibilità in ogni mia richiesta.Troppe volte non compreso, tante volte apprezzato, innumerevoli le soddisfazioni che questo sport ti ha dato e tu hai dato a chi ti voleva bene e ti seguiva. Grazie per tutto quello che hai fatto per questo sport.Grazie per essere stato "semplicemente" un amico».