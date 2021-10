Morto a 66 anni Silvano, fondatore della Guerra Lampadari di Marcon

Si è spento a soli 66 anni, nella giornata di giovedì, l’imprenditore Silvano Guerra, fondatore e titolare dell’azienda Guerra Lampadari di Marcon. Silvano è stato portato via da una malattia che non gli ha lasciato scampo e contro cui combatteva con coraggio da alcuni anni. Veneziano di origini, Guerra era un amante del gioco delle bocce, tanto da affermarsi prima con la Bocciofila Serenissima e poi diventare dal 2004 un trevigiano d’adozione dopo essersi iscritto alla Bocciofila Olimpia di cui era anche il direttore sportivo.

Silvano lascia nel dolore la moglie Nadia e la figlia Silvia, oltre a tanti amici e colleghi che si sono subito stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Le esequie si terranno in forma laica e privata nei prossimi giorni, mentre il suo corpo verrà poi cremato per sue volontà.

