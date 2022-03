Muore sotto l'automobile mentre cambia una gomma

I soccorritori lo hanno trovato già senza vita. È morto nel tardo pomeriggio di oggi, 29 marzo, un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina. Si trovava nel cortile dell'abitazione di un conoscente in via Gobetti, nella campagna di San Stino di Livenza, quando è avvenuta la tragedia.

In base ad una prima ricostruzione, l'uomo era al di sotto di un'automobile per eseguire un lavoro, forse il cambio di una gomma. Per qualche motivo il veicolo, che era sollevato tramite un cavalletto, è caduto all'improvviso, e l'uomo è rimasto sotto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco assieme all'ambulanza, chiamati poco prima delle 18.30. Ormai, però, non c'era già più niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la vicenda.