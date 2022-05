Malore mentre passeggia con la moglie, morto 74enne

Si stava dirigendo verso la spiaggia per una passeggiata insieme alla moglie. All'improvviso è crollato a terra, vittima di un malore. Non c'è stato niente da fare per un uomo di 74 anni di origine tedesca, morto lunedì pomeriggio a Jesolo, dove si trovava per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme alla compagna.

La coppia stava percorrendo il terzo accesso al mare di via Bafile, zona piazza Marconi. Secondo una prima ricostruzione, a pochi metri dalla passeggiata, il 74enne è improvvisamente crollato a terra, colto da malore. La moglie ha subito capito la gravità di quanto era successo e ha urlato per chiedere aiuto. Alcuni passanti hanno avvisato i bagnini della torretta numero “17”, dove opera la Jesolo Turismo Spa e, parallelamente, è stato allertato il Suem 118. Gli addetti al salvataggio si sono portati sul posto con il defibrillatore, che hanno azionato per cercare di rianimare l’uomo, ma tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte. La salma è stata ricomposta nella cella mortuaria dell’ospedale cittadino.