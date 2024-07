È morto Stefano Boato, figura di spicco dell'ambientalismo veneziano

È morto nella notte, all'età di 82 anni, Stefano Boato, noto ambientalista veneziano e figura di spicco della politica locale. Era stato tra i fondatori dei Verdi negli anni '80 e aveva lavorato come docente di pianificazione territoriale e urbanistica all'università Iuav, oltre che come assessore nella giunta Casellati a Venezia.

Si è sempre speso per la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della laguna. «Gli dobbiamo molto come scienziato, insegnante, politico e amministratore - riepiloga Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera -. Instancabile combattente, coraggioso in ogni situazione e ruolo, ci lascia un'eredità enorme di conoscenze, proposte e progetti, e la responsabilità di cercare di continuare la sua opera». Boato ha lasciato traccia in molte questioni importanti della città: tra le altre cose, è uno degli ispiratori del progetto di protezione dell'insula di San Marco dall'acqua alta.

«Ha lavorato fino all'ultimo - scrive il fratello Marco la mattina del 7 luglio - per preparare, con la figlia Laura, un importante volume su tutto il suo impegno urbanistico ed ecologico per Venezia, che purtroppo uscirà postumo. L'avevo visto ieri per l'ultima volta. Era ancora pienamente vigile e cosciente. Una grandissima perdita, un immenso dolore».

Tra i tanti messaggi di affetto quello del sindaco Luigi Brugnaro: «Le più sentite condoglianze - scrive - alla moglie Susanna, alla figlia Laura, ai fratelli Marco e Michele, ai familiari e agli amici tutti di Stefano Boato, storica figura della politica e dell’associazionismo veneziano. Stefano - prosegue - era una persona legata alla mia famiglia. Ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e di stimarlo, pur avendo approcci diversi, talvolta opposti, su tante questioni. Alcuni obiettivi, tuttavia, erano comuni: come quello di un ambiente da rispettare, salvaguardare e valorizzare, per il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Partivamo da punti di partenza diversi, ma ne ho sempre apprezzato e rispettato la tenacia, l’impegno, la costanza con cui ha condotto tante campagne e portato avanti i propri ideali. Indipendentemente dal posizionamento politico, voglio riconoscergli proprio quella capacità visionaria di saper guardare oltre ed il suo costante impegno a servizio della nostra comunità. Il suo ricordo resterà vivo nelle tante azioni ed opere che ha realizzato e nelle tante persone che gli hanno voluto bene. Ciao Stefano!»

Andrea Sperandio, dell'associazione Mestre Mia, definisce Boato «un pilastro dell'ambientalismo in Italia: la sua profonda conoscenza delle problematiche della laguna veneziana e del suo ecosistema lo ha reso un punto di riferimento insostituibile». Boato, veneziano appassionato, ha dedicato la sua vita «a difendere l'ambiente, combattendo ardentemente contro iniziative come l'Expo, il Mose e il passaggio delle grandi navi nella laguna». Con Alexander Langer è stato tra i fondatori del movimento dei Verdi, dando vita a un'importante forza politica ecologista.

«La sua perdita rappresenta un duro colpo per la comunità ambientalista - prosegue Sperandio - e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore, esprimendo le nostre più sincere condoglianze».