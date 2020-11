Vigonovo piange Stefano, 41enne padre di tre figlie

È morto ieri Stefano Doati, 41enne di Vigonovo, trasferitosi da qualche anno a Novara per motivi di lavoro. La notizia è stata riportata da alcuni media piemontesi. Padre di tre figlie, Martina, Celeste e Gaia, lascia la moglie Alessandra e la madre Gianna, a causa di un male incurabile.

Vista la malattia e l'impossibilità di muoversi, come riportato nella pagina facebook Vigonovo - Ve, Stefano avrebbe espresso proprio alla madre il desiderio di poter rivedere per l'ultima volta i suoi amici d'infanzia, quelli con cui aveva solcato il campo da calcio della sua città. Così, con tramite la signora, un gruppo di suoi ex compagni, otto in tutto, è andati a trovarlo in Piemonte. Appassionato di sport, era tesserato con l'associazione "Novara che corre" e aveva giocato in alcune squadre delle categorie minori piemontesi.