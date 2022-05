Storico gioielliere si accascia e muore davanti al negozio

Un malore mentre apriva la sua gioielleria in piazza Carducci a Jesolo non ha lasciato scampo ad Andrea Tauro, commerciante storico e presidente del comitato cittadino di piazza Marconi. È successo stamattina verso le 8. Come faceva sempre l'uomo si era preparato e aveva raggiunto il negozio ma una volta arrivato lì si è sentito male ed è caduto a terra. Per lui i tentativi di rianimazione sono stati vani. Andrea Tauro aveva 64 anni ed era anche vicepresidente della Pro Loco. Da 15 anni si batteva assieme ai colleghi del settore del commercio jesolano per sostenere e far crescere le attività della località balneare.

Ora che la stagione stava iniziando era tornato a darsi da fare con il comitato, che aveva incontrato proprio ieri sera, giovedì. Una serata per fare il punto della situazione e che non aveva lasciato presagire nulla della tragedia poi accaduta in mattinata. Andrea Tauro lascia la moglie Emanuela, i figli Matteo ed Elena e la nipote Vittoria. Sconvolti i parenti, gli amici, i colleghi e tutta la comunità che lo conosceva bene per il suo lavoro e il suo impegno. Il sindaco Valerio Zoggia e l'assessore Esterina Idra con i quali, al di là dello scambio politico, Tauro era legato da un rapporto di stima e amicizia sono vicini al dolore dei famigliari.

«È con grande dolore che Confcommercio ha appreso della scomparsa di Andrea Tauro. Commerciante del Lido di Jesolo, dove gestiva una gioielleria, presidente del comitato di piazza Marconi, da anni era attivo all’interno di Confcommercio, facendo parte della delegazione della città». «Era una gran bella persona, che mancherà a tutti», ha aggiunto il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa. «Perdiamo un amico sincero – aggiunge il delegato comunale, Alberto Teso – e un associato sempre attivo e disponibile. Una grave perdita per la città».