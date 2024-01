Morto il ristoratore Nicola Grosso, 50 anni fa avviò una storica osteria a Jesolo

È mancato Nicola Grosso, storico ristoratore di Jesolo: con la moglie Bianca avviò, oltre 50 anni fa, l’Osteria Da Nicola. Aveva 86 anni. I funerali saranno celebrati sabato 13 gennaio, alle 9.30, nella chiesa San Giuseppe di Cortellazzo dove venerdì, alle 17.30, sarà recitato il rosario. Nicola lascia i figli Giorgio e Resi.

«Ci sono storie e passioni dietro a tante delle nostre attività - commenta il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa -, fatte di sacrifici, di spirito di accoglienza, di visione lungimirante, di sorrisi e di calore con cui vengono accolti i clienti. Storie di persone, di brave persone, grazie alle quali oggi Jesolo è diventata la città internazionale che tutti conoscono, basata sulla ricettività e sull’ottima ristorazione. Come la storia della famiglia Grosso, di Nicola e della moglie Bianca, che è diventata quella del figlio Giorgio e della moglie Sonia. Unendomi al loro dolore, non posso non cogliere l’occasione per ringraziarli per quanto fatto e degli importanti esempi lasciati in eredità da Nicola».

L’Osteria Da Nicola nasce nel 1968 in via Colombo. Una storia che parte da molto lontano, quella di quel locale: all’inizio del Novecento la famiglia Tegon decide di aprire un punto di approvvigionamento e di ristoro del quale usufruivano soprattutto gli equipaggi dei burci in transito, le storiche imbarcazioni da carico tipiche della zona. Nel 1933 subentra nella gestione la famiglia Maschietto ed il locale prende il nome di “Osteria Da Masciet”, una fiaschetteria che, oltre al ristoro propone anche generi alimentari e tutta una serie di piccoli servizi.

Nel 1968, con l’arrivo della famiglia Grosso, inizia una lunga fase di crescita culinaria per quella che diverrà, da lì a poco, la famosa Osteria Da Nicola. Nicola e la moglie Bianca impostano inizialmente un locale con cicchetteria e piccola cucina, ma la strada di una cucina tipica tradizionale e di qualità è ormai tracciata. Gli anni Settanta sono straordinari, sotto ogni punto di vista, tanto che, dal 1980, dopo una completa ristrutturazione dei locali e stimolati da una clientela sempre più affezionata, Nicola a Bianca cominciano ad ampliare ed arricchire il menù.

L’Osteria Da Nicola è ormai un punto di riferimento, tanto che, nel 1992, il figlio Giorgio, affiancato dalla moglie Sonia, si mette alla guida dell’azienda con le idee ben chiare: qualità, tradizione, attenzione al territorio e ai suoi prodotti. Ancora oggi Giorgio e Sonia continuano in quella grande passione di famiglia, che si traduce nella costante ricerca di una cucina e di una cantina in grado di soddisfare i palati più esigenti.