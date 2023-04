Ferite gravi in un incidente sul lavoro, operaio muore all'ospedale di Padova

Un operaio di 57 anni, Arben Salliu, ha perso la vita il 5 aprile scorso al centro Grandi ustionati di Padova dov'era stato trasferito dall'ospedale di Piove di Sacco il giorno prima, per aver riportato ferite gravi mentre lavorava. Era impegnato, da quanto si è appreso, nella sede di Campagna Lupia di una ditta della provincia di Venezia.

L'uomo, di origini albanesi, residente nella frazione di Cantarana del Comune di Cona da più di vent'anni, quel martedì 4 aprile a ridosso delle vacanze di Pasqua era in azienda come di consueto quando è successo il fatto. Subito soccorso dai colleghi e dal suo datore di lavoro, che lo caricato in macchina portandolo al più presto a ricevere cure mediche, Salliu è stato ricoverato all'ospedale di Piove di Sacco. Le sue condizioni, dovute forse a uno scoppio o a un corto circuito, ancora non è chiaro, sono apparse subito molto serie tanto che è stato trasferito al reparto Grandi ustionati dell'ospedale di Padova dove, il 5 aprile, è morto.

Sposato con una donna di 48 anni e padre di una giovane non ancora maggiorenne, Arben Salliu non ce l'ha fatta nonostante le cure. Arrivato tanti anni fa da Tirana, a Cona si era perfettamente inserito mettendo sù famiglia e partecipando alla vita del Comune. La figlia ha frequentato le scuole in città e anche per questo la famiglia è conosciuta.

«Lascia un vuoto nella comunità e un grande dispiacere per aver perso un cittadino e un lavoratore - commenta il sindaco di Cona, Alessandro Aggio - Siamo vicini alla moglie e alla figlia e ci mettiamo a disposizione per le necessità e per dare supporto negli adempimenti burocratici e per le esequie». I funerali dell'operaio non sono ancora stati fissati perché probabilmente sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte della magistratura. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le volanti della Questura, la polizia locale e lo Spisal per i rilievi e la ricostruzione.