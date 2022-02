È morto il re delle barzellette, Tony Davanzo nel cuore di tutti

«Ciao Tony, fai buon viaggio. A volte basta un semplice sorriso per riuscire a trasmettere la bellezza che hai nel cuore, nell'anima». «Resterà sempre un mito, buon viaggio caro Tony della barzelletta». Sono tornati a ripopolarsi di messaggi di affetto e vicinanza i profili Facebook del comico e attore Tony Davanzo, originario di Musile di Piave, scomparso nella notte tra sabato e domenica a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Avrebbe compiuto 72 anni a maggio, Tony Davanzo è conosciuto per essere il re delle barzellette: i suoi numerosi sketch, a decine registrati su YouTube, hanno fatto ridere e tenuto alto il morale del pubblico che lo ha conosciuto e amato.

Il talento innato

«Vutu che te conte l'ultima?», era il motto di Tony Davanzo che se n'è andato raccontando barzellette, come aveva fatto in una vita di spettacoli dal vivo e poi anche in televisione dove le Tv locali gli davano spazio per esibirsi e raccontare le ultime. Uomo dal senso dell'umorismo innato e la capacità di divertire anche nelle situazioni più impensate, aveva capito di possedere l'arte dell'intrattenimento continuando a coltivarla e a esibirsi pubblicamente come attore e comico durante feste, sagre e cerimonie di paese, diventando l'anima dei momenti conviviali di tutto il Veneto orientale e oltre. Tony Davanzo è stato anche un volontario e nel 2012 era stato nominato cavaliere.

Il cordoglio del sindaco Silvia Susanna

«Questo è ciò che voglio ricordare del nostro concittadino Tony Davanzo che stanotte ha raggiunto il paradiso e sicuramente starà facendo sorridere gli angeli con la sua arte, quel modo unico di raccontare barzellette e quel suo innato talento che lo ha reso famoso anche come attore della compagnia "gli Amici di Cesco". Un amico vero che si è dedicato anche al volontariato nella nostra città e che ha contribuito a farci conoscere fuori dai confini comunali. "Sindaco vien qua che te conte quea de quando che te ha pitturà el Municipio". Me l'ha raccontata un'infinità di volte ma ogni volta riusciva a farmi ridere. Grazie di cuore Tony per averci regalato il sorriso. Un abbraccio alla tua meravigliosa famiglia».