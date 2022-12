Muore a tre anni dall'incidente Moreno Gambaro, il rider con la Harley nel cuore

Era riuscito a resistere per tre anni dopo l'investimento del 12 novembre 2019, praticamente davanti al cancello di casa sua in località Tre Ponti, a Santa Maria di Sala, che gli aveva causato un danno cerebrale non recuperabile. Nonostante i pareri dei medici, Moreno Gambaro, rider di 61 anni, è rimasto attaccato alla vita fino all'8 dicembre scorso quando ha chiuso gli occhi per sempre nel centro di riabilitazione dov'era stato ricoverato a Camposampiero (Padova).

Assistito in tutto, seppur non supportato da macchinari e in stato di non coscienza, ha continuato a lottare contro la morte con l'aiuto di chi gli ha voluto bene. A prendersi cura di lui, fino a farne la sua ragione di esistenza giorno per giorno, oltre ai parenti e ai conoscenti, in prima linea la moglie Catia. «Moreno era sempre perfetto, impeccabile, e nel Miranese lo conoscevano bene anche perché ogni anno partecipava alla maratona dei Babbo Natale in moto, da Mirano a Chirignago, il cui ricavato va in beneficienza a una casa di comunità per i minori», raccontano dal direttivo del Treviso Chapter. Di questo club, che unisce i possessori di moto Harley Davidson che condividono chilometri, avventure e amicizie sia tra loro ?che con i componenti degli altri Chapter italiani e del resto del mondo, aveva fatto parte dal 2009 Moreno Gambaro che era stato anche membro dei direttivo.

Lui di Harley, passione sconfinata, ne aveva addirittura due, e tante ne aveva cambiate per girare il mondo all'avventura e in libertà. Poi quel 12 novembre del 2019 l'investimento a Tre Ponti, lungo le strisce pedonali sulla Noalese, a Santa Maria di Sala, verso le 7.30 del mattino e poco distante dal cancello della sua abitazione. Un dramma immane perché se da un lato, nonostante i pronostici degli specialisti, fosse rimasto appeso alla vita, dall'altro, da quel giorno e per tre anni, fino all'Immacolata di quest'anno, per lui, i suoi cari e la moglie era iniziata la lunga sofferenza.

«Un personaggio davvero originale, ironico, innovativo, un vero vulcano di idee. Un amante delle nostre Harley Davidson, sempre attento a rendere le sue impeccabili ed uniche. Le condoglianze di tutto il Treviso Chapter vanno alla famiglia di Moreno Gambaro, e’ e resterà per sempre nei nostri cuori. Che la terra ti sia lieve, amico caro, e che tu possa continuare a guidare la tua moto sopra questo cielo vegliando su di noi», la frase postata in Facebook dal direttivo del Treviso Chapter che lo ha salutato esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del socio e amico, originario di Salzano. L'ultimo saluto al rider salese è previsto venerdì alle 10.30 nella parrocchia di Salzano.