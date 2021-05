Una persona investita sui binari della linea per Trieste

Una persona è stata travolta e uccisa nella notte da un treno in transito sulla linea per Trieste. Il cadavere è stato individuato sui binari, nel territorio di Quarto d'Altino. Il conducente del treno - un Frecciarossa proveniente da Torino e da poco partito dalla stazione di Mestre - ha percepito l'urto e quindi, come da prassi, allertato la sala di circolazione. A quel punto il personale di Rfi è intervenuto sul posto e ha trovato il corpo.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 23. Il treno, arrivato a Trieste verso l'una meno un quarto, presentava uno squarcio in corrispondenza del fanale anteriore. Il personale della polfer ha avviato le indagini per capire se l'investimento sia legato ad un tragico incidente o se la persona si sia buttata volontariamente sotto il treno. Data l'ora tarda, non ci sono state ripercussioni sul traffico ferroviario.

