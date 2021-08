Cavarretta, l'autopsia non evidenzia correlazione tra vaccino e decesso

Dall'autopsia sul corpo di Alessandro Cavarretta non sono emersi, per ora, elementi dell'evidenza di una correlazione tra il suo decesso e il vaccino ricevuto pochi giorni prima. È una prima conclusione delle indagini avviate nei giorni scorsi in seguito all'esposto della famiglia del 51enne di Mira, in attesa di ulteriori accertamenti su tessuti e vasi sanguigni i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni. L'autopsia, secondo i quotidiani locali, non ha evidenziato segni di trombosi o tromboembolia, quindi al momento esclude una connessione tra l'inoculazione del Pfizer e i problemi emersi nei giorni successivi.

Cavarretta era stato vaccinato il 18 agosto al drive through di Oriago e, nelle ore successive, avrebbe accusato febbre alta e gonfiore alle gambe. È stato visitato dal medico di base, il quale gli avrebbe prescritto un farmaco, ma il 21 agosto la situazione è precipitata. I familiari hanno spiegato che quel giorno Cavarretta non riusciva a svegliarsi. Hanno chiamato il 118 e tentato il massaggio cardiaco, tutto inutilmente.