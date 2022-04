Caorle piange la scomparsa Wilhelm Rothmuller, decano degli albergatori

La comunità di Caorle piange la scomparsa di Wilhelm Rothmuller, decano degli albergatori. Lo riporta Veneto orientale informazione su Facebook. Aveva 80 anni ed era arrivato nella località balneare dall’Austria nel dopoguerra. Innamorato del luogo e in particolare di Santa Margherita, Rothmuller aveva trascorso le vacanze per 50 anni in tenda, sull'area che poi assieme alla famiglia ha preso in affitto allo scopo di promuovere il turismo all’aria aperta, nel contesto dove attualmente c'è il campeggio “Santa Margherita”.

Dalla fine degli anni '50 Wilhelm Rothmuller ha allargato l’attività al settore alberghiero, prima gestendo immobili in locazione, poi dal 1960 con la realizzazione dell’hotel Marco Polo in proprio e dell’hotel Palladio. Ha contribuito a rendere familiare il territorio nella capitale austriaca e nella regione dell’Oberoesterreich (Alta Austria). Wilhelm era malato da tempo. Padre di due figli, era conosciuto per il suo grande impegno nel lavoro. Rothmuller ha dato lavoro a generazioni di persone a Caorle. Nel 2020, alla Fiera dell’Alto Adriatico, gli era stato conferito il premio CaorlèTurismo dall’Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria.

Riconoscimento che viene concesso ai cittadini che attraverso lo sviluppo della propria attività nel settore turistico, o nei servizi ad esso collegati, hanno contribuito all’elevazione economica della cittadinanza e hanno influito in maniera positiva sull’immagine della località. Uomo di poche parole, parlava spesso con gli sguardi. Tra i primi a mostrare sconcerto per la sua scomparsa l'ex sindaco Luigino Moro, la cui consorte ha lavorato per anni fianco a fianco con Rothmuller, detto Willi. I funerali sono stati fissati per mercoledì 20 aprile con inizio alle 15 a Caorle mentre il rosario in suffragio sarà recitato martedì con inizio alle 18, sempre nel duomo. In città è stata una Pasqua di dolore e riflessione, ripensando a quanto Rothmuller ha fatto per tutto il litorale e la crescita dell'intera categoria.