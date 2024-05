Il sindaco apre alla moschea di via Giustizia. «Con regole e rispetto è una buona idea»

«Una buona idea quella della moschea, se parliamo di riqualificare l'ex segheria di via Giustizia. Crediamo possa essere utile. Non sono scettico né contrario ma pragmatico. Con delle regole sulla gestione, le funzioni in italiano e il rispetto delle leggi, credo ci potrebbero essere dei vantaggi». Il sindaco Luigi Brugnaro apre alla moschea di via Giustizia. Il progetto del centro islamico presentato da uno dei portavoce della comunità bengalese mestrina, Prince Howlader, ha infuocato il dibattito martedì dividendo l'opinione pubblica cittadina.

«Il piano va condivso con amministrazione e servono delle regole per la gestione, ma l'apertura da parte nostra c'è - commenta Brugnaro - Se c'è un investimento per comprare l'area e va a buon fine, potrebbe essere una buona idea e potrebbero esserci dei vantaggi: daremmo uno spazio di preghiera per la comunità che lavora e porta ricchezza alla città, nel rispetto reciproco e senza prepotenza. Con rispetto e con il dialogo».

L'obbiettivo è strappare all'abbandono l'ex falegnameria situata accanto ai binari della stazione mestrina, talvolta occupata abusivamente con intrusioni illegali, consumo di sostanze e degrado. Le famiglie proprietarie, Rosso e Perissinotto - che dispongono anche degli ottomila metri quadri di terreno che si estendono attorno - pare non abbiano mai trovato un accordo sul prezzo. La proposta di Howlader, a fronte di un esborso che potrebbe ammontare a un paio di milioni di euro all'inizio, è stata presa piuttosto seriamente ed è stata riferita al Comune.

il progetto mostra una struttura a due piani (con il centro di preghiera a piano terra), il parcheggio, gli alloggi residenziali, una sala conferenze al primo piano, un'area ospiti al secondo, aule per corsi di formazione e incontri con la comunità islamica, la biblioteca, un centro studi riservato alle donne, la zona giochi per bambini, un orto e un giardino all'esterno. L'investimento (dopo l'esborso iniziale) è quantificato in 5 milioni di euro destinati a diventare sei o sette. «I soldi - spiega Howlader che ha in mente un evento di raccolta fondi a San Giuliano con 50-60 mila persone per contribuire alla moschea veneziana - non rappresentano un problema.

La zona, attualmente classificata come "produttiva di completamento e di espansione e attrezzature economiche varie", può ospitare attività economiche, ricettive, direzionali e servizi alla persona, ma non presenta la categoria per i luoghi di culto. Prince Howlader cerca la collaborazione istituzionale.