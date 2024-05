Moschea contro degrado in via Giustizia. I lavoratori bengalesi progettano il centro di preghiera

Il progetto della moschea di Mestre di Prince Howlader, uno dei portavoce della comunità bengalese veneziana e presidente dell'associazione Giovani per l'Umanità, suscita curiosità e interesse ma anche perplessità e critiche. Un piano d'investimento con un paio di milioni per l'acquisto dell'area e almeno altri cinque per realizzare il centro islamico vicino alla stazione e in tre anni riqualificare una delle zone più degradate e discusse della città: l'ex falegnameria di via Giustizia. Ottomila i metri quadri di terreno attorno, tutto di proprietà delle famiglie Rosso e Perissinotto che finora non hanno mai trovato un accordo sul prezzo, né hanno inteso abbattere il fabbricato, talvolta occupato da consumatori di sostanze o senzatetto che frequentano il Drop-in situato nella via, con servizio di accoglienza anche notturno.

Continui i problemi in quella breve via chiusa che a un'estremità termina col sottopasso della stazione, crocevia di dipendenze, disagio e degrado giorno e notte. «Purché venga tutto riqualificato e si tolga lo spaccio, va bene qualunque cosa», commenta qualcuno. E c'è chi frena. «Per esigere rispetto della propria culturla, bisogna anche portarlo e non credo se andassimo al Cairo domani a chiedere una chiesa, sarbbero subito disposti a concederla - riflette l'assessore alla Viabilità, Renato Boraso - Credo sia un tema che evolverà nel tempo». Il Comune, che per ora non ha un progetto urbanistico in mano da poter valutare, dal punto di vista amministrativo quando la trattativa sarà andata a buon fine sottoporrà a valutazione questo così come tutti i piani di valorizzazione presentati. Critica l'associazione ViviAmo Marghera che lancia una petizione. «L'ex falegnameria non viene vista come un luogo di riscatto per tanti giovani che vivono in strada e usano droghe; un posto dove realizzare una casa di accoglienza comunale e un luogo di culto di fronte all'unico servizio di bassa soglia dove si recano persone in condizione di forte marginalità, crea condizioni di conflitto sociale».

La libertà di culto è prevista dalla nostra Costituzione, commenta il senatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. «La presenza di operatori di fede islamica nelle nostre unità produttive, come la cantieristica, è fuori discussione. È lecito che qualcuno all'interno della comunità voglia investire e se decide di farlo in una zona degradata con l'idea di migliorarla, io non opporrei pregiudiziali - afferma Speranzon - Ben venga il progetto, con attenzione ai contenuti divulgati affinché diffondano il rispetto per la Costituzione e le leggi». Il piano di Prince Howlader prevede una struttura a due piani (con il centro di preghiera a piano terra), il parcheggio, alloggi, una sala conferenze, un'area ospiti, aule per corsi di formazione e incontri, la biblioteca, un centro studi riservato alle donne, la zona giochi per bambini, un orto e un giardino all'esterno. «I soldi - spiega Howlader che ha in mente un evento di raccolta fondi a San Giuliano con 50-60 mila persone per contribuire alla moschea veneziana - non rappresentano un problema. La comunità è disposta a rigenerare il contesto, dequalificato e in stato di abbandono da vent'anni, per creare un luogo di culto permanente in accordo con lo Stato e le istituzioni cittadine, a cui chiediamo di venirci incontro concedendo i permessi e stabilendo un reciproco impegno scritto».

La zona, attualmente classificata come "produttiva e di attrezzature economiche varie" non presenta la categoria per i luoghi di culto. Prince Howlader cerca la collaborazione istituzionale. «Il centro diverrà luogo di preghiera e d'incontro unico per la comunità - precisa - Avrà un minareto elegante e alto, visibile da diverse parti della città e la facciata principale della moschea può essere decorata combinando elementi di vetro colorato (di Murano) per integrare tradizione islamica e veneziana».