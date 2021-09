«Mose su a 130 cm? Scelta condivisa. Non escludiamo soglie più basse con avanzamento lavori»

«La soglia di sollevamento del Mose è stata decisa da tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella cabina di coordinamento per la condivisione presieduta dal orefetto di Venezia. La possibilità di sollevare le barriere a scopi difensivi anche prima del completamento delle relative opere ha cominciato ad essere presa in considerazione già tra fine 2019 e inizio 2020 e portata all’attenzione del Comitato interministeriale di indirizzo e controllo». Lo chiarisce, in una nota, il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, in riferimento ad alcuni articoli comparsi sulla stampa.

Si è scelto di optare per un sollevamento a quota 130 - pur più alta rispetto ai 110 centimetri previsti per la fine dei lavori - perché «consente un anticipato e adeguato meccanismo di difesa della laguna, senza compromettere una macchina ingegneristica complessa, i cui apparati di funzionamento sono in via di completamento. Dei 20 sollevamenti effettuati nella stagione 2020/21, in una quasi totale percentuale si è infatti intervenuti con maree inferiori a 130 centimetri».

L'azione preventiva, fondamentale per quanto provvisoria, sarà portata avanti «valutando la possibilità di modificare la soglia di 130 centimetri e avvicinandosi a quella definitiva di 110 in funzione dell’avanzamento dei lavori del Mose. - ha aggiunto Spitz - Queste scelte saranno, come sempre sinora, condivise con i soggetti istituzionali coinvolti. Va precisato che quando si parla di una soglia di 130 centimetri si intende un riferimento previsionale per la salvaguardia della città di Venezia.