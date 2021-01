Mose attivato nella notte, Venezia all'asciutto

Il sistema Mose si è attivato durante la notte per fermare la marea e impedire il fenomeno dell'acqua alta a Venezia. Il commissario straordinario per l'opera aveva diffuso l'avviso ieri sera: «Il perdurare delle condizioni meteomarine avverse comporterà stanotte il sollevamento delle barriere del sistema Mose dalle 22». Il picco massimo previsto per le 6 di stamattina era di 115 centimetri, mentre la quota effettiva è stata di circa 10 centimetri più bassa. Con le barriere sollevate, la misura massima rilevata a Punta della Salute è stata di 80 centimetri.

Il monitoraggio dell’evoluzione delle cattive condizioni meteo proseguirà anche per i prossimi giorni - avverte il sito del commissario - al fine di verificare la possibilità, se necessaria, di nuovi sollevamenti del sistema Mose. Il prossimo picco massimo (100 centimetri) è previsto alle 7.10 di domani, 24 gennaio.