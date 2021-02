Mose sollevato contro l'acqua alta, ma solo a Lido-Treporti

Il sistema Mose si è sollevato prima dell'alba di oggi, 9 febbraio, ma solo in parte, alle bocche di porto di Lido Treporti e Lido San Nicolò: così è stato scelto dal commissario dell'opera in base alle condizioni meteo marine e alle previsioni di marea. In alcune situazioni, infatti, le paratoie vengono azionate solo parzialmente, come già avvenuto nel corso di test precedenti.

Il bollettino maree aveva previsto 115 centimetri di quota a Punta della Salute, attorno alle dieci di mattina: con il Mose parzialmente operativo il livello dell'acqua si è assestato attorno alla quota di 105 centimetri. Nelle zone più basse della città, di conseguenza, gli abitanti sono alle prese con una modesta acqua alta.

L’avvio dell’abbattimento delle barriere è programmato per le 11 e la riapertura dei canali alle 13. Un nuovo picco di marea molto sostenuta è previsto per domani, mercoledì 10 febbraio: 125 centimetri alle 9.30. È possibile che sarà nuovamente attivato il Mose.