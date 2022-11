Anche oggi il Mose ha protetto Venezia

Mercoledì mattina il Mose ha protetto la città di Venezia da una marea misurata, alle 9.20, in 145 centimetri alla bocca di porto del Lido (142 alla piattaforma Cnr), che ha raggiunto 46 centimetri a Punta della Salute, permettendo al centro storico di rimanere all'asciutto.

Le dighe sono state sollevate alle 5.30, prima quelle di Lido e Malamocco, e successivamente quelle di Chioggia, per consentire l'uscita in mare a una quarantina di pescherecci. Le barriere resteranno alzate fino alle 13. Secondo le previsioni del Centro maree del Comune di Venezia, per giovedì è previsto un nuovo picco di 135 centimetri attorno alle 9.40, mentre giovedì la punta massima dovrebbe assestarsi sui 120 centimetri (alle 10.40). Le condizioni meteo-marine dovrebbe quindi concedere una tregua per almeno una settimana.