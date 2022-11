Sollevate le paratoie del Mose per il secondo giorno di fila

Per il secondo giorno di fila si alzano le paratoie del Mose. Le dighe mobili sono state sollevate sabato mattina, a fronte di una previsione di marea oscillante tra i 105 e i 110 centimetri sul medio mare. Il livello a Venezia ha raggiunto un massimo di circa 75 centimetri intorno alle 7, motivo per cui il centro storico è rimasto sostanzialmente all'asciutto.

Alzate le barriere del Mose

Stesso copione di venerdì, quando il Centro maree del Comune aveva rilevato una punta massima di 113 centimetri in mare aperto e 120 alle dighe, con una punta massima di 80 in Piazza San Marco. Quello di ieri è stato anche il primo sollevamento stagionale per il Mose: un test superato brillantemente, con le barriere rese pienamente operative in appena 30 minuti.

Intanto per i prossimi giorni sono stati previsti altri due picchi di marea: il primo alle 9.10 di domenica, il secondo alle 9.35 di lunedì. Se non dovessero cambiare le previsioni (come successo per la giornata di sabato), le barriere non saranno alzate.