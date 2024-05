Per quanti anni Venezia potrà ancora contare sul Mose?

Il Mose è prezioso, ma non è per sempre. E se Venezia è considerata un patrimonio universale di valore inestimabile, è bene cominciare a pensare alle soluzioni per il dopo: a quando, cioè, il livello del mare si innalzerà a tal punto da rendere inefficace l'attuale sistema di dighe mobili che protegge la città dall'acqua. Come già notato da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ''Venezia è un chiaro esempio di come l'intensità e la frequenza di fenomeni estremi stiano aumentando, il sintomo di una tragedia che oggi è solo all'inizio. Nel lungo periodo l'unica soluzione è la lotta al cambiamento climatico, solo così possiamo combattere l'acqua alta''.

Innanzitutto un punto fermo. Come chiarisce un recente studio pubblicato dall'Università Ca' Foscari (Boon and burden: economic performance and future perspectives of the Venice flood protection system), in qualunque possibile scenario futuro i benefici garantiti dal Mose sono enormemente superiori ai costi dell'investimento e ad altre perdite economiche, come quelle subite del porto. In sostanza, senza un sistema di protezione gli allagamenti devasterebbero la città, e lo farebbero sempre più spesso con il passare degli anni, creando danni incalcolabili.

L'aumento delle chiusure

Tuttavia, l'aumento delle chiusure pone sfide alla sostenibilità a medio e lungo termine dell'infrastruttura, che in sostanza rischia di diventare inutilizzabile ben prima della fine del secolo. Secondo la ricerca, se il Mose sarà attivato con previsioni di marea dai 110 centimetri sul medio mare, nell'ultimo quarto di secolo potrebbero essere superati i 50 giorni consecutivi di chiusura della laguna. A quel punto, anche se sul piano tecnico l'infrastruttura fosse in grado di sopportare un tale carico di lavoro, un utilizzo così intenso diventerebbe comunque troppo costoso e troppo impattante sull'ambiente. Il Mose, in definitiva, potrebbe risultare eccessivamente stressato tra il 2060 (nello scenario climatico peggiore) e il 2070 (in quello migliore, cioè nell’ipotesi di un efficace contenimento del cambiamento climatico).

Una "data di scadenza" precisa non c'è, ma il rischio è che sia sensibilmente più vicina di quella ipotizzata da chi ha progettato il Mose (nel sito ufficiale si legge che l'opera può proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni). ''Molto dipende da quanto riusciremo a contrastare i cambiamenti climatici'', ci spiega Carlo Giupponi, professore ordinario di Economia ambientale dell'Università Ca' Foscari e coordinatore dello studio citato. La forbice, infatti, è piuttosto ampia: ''Se siamo bravi il mare potrebbe innalzarsi di 20-30 centimetri a fine secolo'', mentre nell'ipotesi più pessimistica addirittura di 70 centimetri. A questo si aggiunge il fenomeno della subsidenza, ovvero lo sprofondamento graduale della città, che al momento è quantificato in 3-4 millimetri all'anno.

Dopo il Mose

Si tratta di scenari a lungo termine, ma se si considera che per arrivare alla realizzazione del Mose sono serviti 50 anni è il caso di muoversi. "Tra altri 40-50 anni dovremo aver realizzato ciò che si abbina al Mose o che lo sostituisce - ammonisce Giupponi - ed è necessario definire e sperimentare fin d’ora nuove strategie per affrontare la crescita del livello del mare, quando l'opera non sarà più sufficiente". Lo studio propone delle soluzioni di massima in questo senso: da una parte lavorare ulteriormente sul rialzo delle rive della città, per evitare allagamenti con maree fino a 130 centimetri; dall'altra pompare acqua marina sotto terra, a centinaia di metri di profondità, per contrastare la subsidenza e alzare la città.

E poi ci sono gli "estremi rimedi": separare nettamente il mare e la laguna, similmente a quel che accade in Olanda, con dighe di protezione. Una strategia che porterebbe a uno stravolgimento del sistema laguna, che a sua volta andrebbe contrastato: "Possiamo immaginare una laguna che diventa un sistema tecnologico di chiuse, pompe e dighe - ipotizza Giupponi - con dei bypass che permettano l'ingresso di acqua marina per mantenere la salinità e la deviazione di alcuni fiumi". Oltre a questo, naturalmente lo spostamento del porto in mare aperto: un terminal offshore che, peraltro, è già nei programmi dell'Autorità portuale.

Il sistema laguna

Per quanto riguarda l'impatto del Mose sull'ecosistema lagunare, il dibattito è in corso. È un sistema in funzione da un tempo relativamente breve e non esistono ancora studi solidi in proposito, ma è chiaro che l'effetto delle alzate sarà più evidente man mano che aumenterà la loro frequenza. Quando le dighe entrano in funzione si interrompe il flusso tra laguna e mare, e questo ha delle conseguenze: basti pensare che il sistema fognario di Venezia in parte si basa su un meccanismo di scambio delle acque, con i reflui che vengono portati via dalle correnti.

Più la laguna resta chiusa, più c'è il rischio che l'ecosistema ne risenta tramite un maggiore sviluppo di macro alghe, con conseguente carenza di ossigeno e moria di pesci. Da questo punto di vista, va comunque ricordato che il Mose non è "solo Mose": il piano generale degli interventi include molte altre opere, tra cui quelle dedicate alla protezione e alla ricostruzione degli habitat lagunari. Finora, ad esempio, sono stati realizzati 1.600 ettari di nuove velme e barene e ricalibrati 200 chilometri di canali. "Valutiamo le opere compensative anche in termini economici - dice Giupponi - ad esempio, le barene e le praterie di fanerogame svolgono dei servizi importanti in termini di sequestro di carbonio, e in questo sono anche più efficienti di una foresta".

Come sarà il paesaggio

Una recente ricerca dell'Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr di Padova ribadisce che la morfologia della laguna è minacciata, appunto, dall'innalzamento del mare e dal contemporaneo abbassamento del suolo. "Prevediamo - spiega Luigi Tosi, dirigente di ricerca del Cnr-Igg - che entro il 2050 le morfologie lagunari, oggi situate tra 25 e 50 cm sopra il livello del mare, si ridurranno di 16 km quadrati, e quelle tra 0 e 25 cm di 18 km quadrati. Questa perdita di eterogeneità morfologica avrà un impatto negativo sui preziosi benefici ecologici che l'ambiente lagunare fornisce". Le barriere mobili del Mose hanno un impatto negativo perché "riducono l'apporto di sedimenti alle aree emerse come le barene: senza nuovi sedimenti, queste aree non riusciranno a crescere in altezza e rischiano di scomparire". Tra i rischi più evidenti, conferma la ricercatrice Cristina Da Lio, "ci sono la perdita dell'importante meccanismo di assorbimento della Co2, la minaccia ai cicli vitali delle specie lagunari e il pericolo di un sovraccarico di nutrienti dannoso per l'equilibrio dell'ecosistema”.

Si può comunque guardare al futuro con fiducia: Venezia ha una tale rilevanza internazionale che, probabilmente, potrà contare sugli investimenti necessari a trovare delle soluzioni. "Condividiamo i risultati ottenuti con il nostro studio - conclude Giupponi - nella speranza di stimolare una riflessione da parte di chi ha potere decisionale".