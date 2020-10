Il Mose è attivo anche stamattina: niente acqua alta a Venezia

Anche stamattina, 16 ottobre, per il secondo giorno consecutivo, sono state avviate le procedure di sollevamento del sistema del Mose: tutte le 78 barriere si sono alzate alle bocche di porto separando il mare dalla laguna ed evitando l'innalzamento dell'acqua nel centro storico di Venezia. È il terzo test in condizioni di necessità reale (in cui, cioè, il Mose impedisce il fenomeno dell'acqua alta in città), dopo quelli del 3 e del 15 ottobre.

L'operazione è stata decisa dal commissario del Mose, Elisabetta Spitz, e dal provveditore Cinzia Zincone. Come le altre volte, l'avvio della procedura è stato preceduto dall'ordinanza della Capitaneria di porto per il divieto di navigazione nelle aree delle bocche di porto.

Il picco massimo di oggi, secondo le previsioni del centro maree comunali, è per le 11.10, a 125 centimetri.