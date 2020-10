Si sono sollevate le paratoie del Mose, previsioni di marea a 125 VIDEO

Sabato mattina dopo le 8.30 le barriere mobili del sistema Mose a Venezia si sono sollevate, come stabilito dal ministero dei Trasporti e dal provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Dopo l'ordinanza di interdizione del traffico marittimo della Capitaneria sono iniziate le procedure e alle 9.50 circa era completo l’innalzamento di tutte le paratoie, come comunicato via twitter dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Le ultime previsioni del centro maree del Comune per le 12 e 5 di sabato 3 ottobre danno una massima di 125 alle 12.05. Le barriere sono emerse regolarmente dall'acqua alle tre bocche di Malamocco, Lido e Chioggia, secondo quanto riportato da Ansa. Su Venezia le condizioni meteo marine sono in peggioramento, e soffia un vento di scirocco a 30-40 chilometri all'ora.