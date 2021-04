Le barriere del Mose si sollevano il 16 aprile per un test

La guardia costiera ha comunicato che venerdì 16 aprile sarà effettuato un test di sollevamento delle barriere del Mose con i seguenti orari: alle bocche di porto di Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia dalle ore 9:00 alle ore 13:00; alla bocca di porto di Lido-Treporti dalle ore 9:00 alle ore 16:00. In questi orari vigerà il divieto di navigazione in prossimità delle bocche di porto.

Il test è inserito nell'ambito delle attività di manutenzione dell'opera. Si ricorda inoltre che dal primo aprile è sospeso il servizio delle squadre di presidio semipermanente del Mose, mentre da maggio a settembre non sarà più possibile attivare le paratoie per eventi non programmabili e procederanno i lavori di completamento degli impianti.