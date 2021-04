Mose attivo: online la diretta della posizione delle barriere con il sistema a semaforo

Venerdì mattina il sistema Mose è attivo per un test programmato: le barriere sono sollevate in tutte le bocche di porto e l'avanzamento delle operazioni è visibile in diretta sulla homepage del sito del commissario straordinario per il Mose. Le operazioni sono iniziate alle 9 e la loro conclusione è programmata per le 13, eccetto a Lido-Treporti, dove proseguiranno fino alle 16. Per la durata del test, in prossimità delle bocche di porto vige il divieto di navigazione emanato dalla guardia costiera.

La modalità di comunicazione online prevede che ogni fase sia annunciata attraverso un sistema semaforico suddiviso in quattro stadi: il colore verde indica nessuna attività; l'arancione indica la possibilità di un sollevamento delle barriere nove ore prima dell’evento, precisando anche attraverso un countdown il giorno, l’ora e il tempo rimanente al sollevamento; il rosso lampeggiante indica l’inizio del sollevamento, il rosso fisso indica le barriere sollevate.

Il test in corso venerdì è un'operazione di routine effettuata periodicamente per verificare il corretto funzionamento del sistema. L'ultima volta che il Mose si è sollevato per esigenze reali, a protezione di Venezia dall'acqua alta, è stato l'11 febbraio: in totale, tra l'autunno e l'inverno, è entrato in funzione 20 volte, tra sollevamenti completi e parziali. In questa occasione sarà osservato lo stato di conservazione delle paratoie ed è prevista anche un'ispezione da parte dei sub della guardia di finanza, incaricati di analizzare il deterioramento delle strutture sott'acqua: in proposito, come riportato dai quotidani locali, c'è un fascicolo aperto della Corte dei conti per verificare un eventuale danno erariale.

Il nuovo sistema di comunicazione è condiviso e integrato con il Comune di Venezia, il Consorzio Venezia nuova, il provveditorato per le opere pubbliche e la capitaneria di porto. Una prima prova di funzionamento, limitata alla fase arancione e rossa e quindi priva degli alert meteo marini, si sta svolgendo oggi.