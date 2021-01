Le motivazioni del tribunale: ecco perché Maniero resta in carcere

La corte d’Appello di Brescia ha depositato le motivazioni che confermano la condanna di 4 anni per Felice Maniero. L’ex boss della mala del Brenta - scrive PadovaOggi - è stato dichiarato colpevole per aver picchiato, insultato e umiliato la moglie Marta Bisello. Si legge poi nella sentenza che lo stesso Maniero ha tentato di ostacolare la giustizia, tentando dal carcere in tutti i modi di far ritrattare la donna.

Violenze

A Maniero, che nella sentenza viene indicato come Luca Mori (la nuova identità che possiede dal 2000, dopo essere entrato nel programma di protezione testimoni), i giudici contestano «una lunga serie di vessazioni, ingiurie, insulti e violenze fisiche (...) tali da creare un clima di sistematica sopraffazione e paura verso la donna, accresciuta dalla consapevolezza del compagno quale emerge dal suo non comune passato criminale». La querelante, Marta Bisello, che è compagna e vittima, fa notare che l'atteggiamento dell'uomo nei suoi confronti si può collocare esattamente quando la trasmissione Report, quando nella primavera del 2015 svela la sua nuova identità e i problemi finanziari della sua nuova attività d'imprenditore.

Passato

Nella motivazione si leggono passaggi molto duri, testimonianze dirette di moglie e figlia che accusano l'uomo di comportamenti violenti, umilianti e vessatori. Mori, è sempre citato con questo nome nelle motivazioni Maniero, arriva addirittura a minacciarla ripetutamente di morte. Più di una volta è solo l'intervento della figlia a scongiurare il peggio. Confermata la condanna a quattro anni di reclusione, viene sottolineato che, «è evidente e logico il differente peso che può assumere una minaccia rivolta da un “quisque de populo” ("non un uomo qualunque" n.d.r.) e una minaccia proveniente da un soggetto pregiudicato come l’odierno imputato, che aveva commesso reati di ogni genere». In sostanza, nella decisione del tribunale di condannare Luca Mori è tornato a pesare il fantasma di Felice Maniero, con tutto il suo portato di violenze che ne hanno contraddistinto gli anni da criminale che lo hanno portato compiere e ordinare omicidi, rapine ed estorsioni.